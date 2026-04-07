La FFR lance « Place aux Bleues », une campagne pour valoriser le rugby féminin à quelques jours du coup d’envoi du Six Nations 2026.

À l’occasion du Tournoi des Six Nations féminin 2026, la Fédération française de rugby dévoile sa nouvelle campagne « Place aux Bleues ». Un dispositif pensé pour accompagner la montée en puissance du rugby féminin en France et prolonger la dynamique engagée avec « Soyons Bleues ».

Imaginée avec l’agence Night Session, la campagne repose sur un concept visuel fort : mettre en lumière la pureté du geste technique. À travers des cadrages serrés et une esthétique épurée, chaque action devient un moment presque artistique. L’objectif est clair : démontrer que « la beauté du rugby n’a pas de genre ».

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Six joueuses du XV de France incarnent cette prise de parole, dont Manae Feleu, Joanna Grisez ou encore Carla Arbez, chacune associée à un geste clé (essai, course, transformation, touche).

« Popularité sans précédent »

Au-delà de l’image, la FFR cherche à installer durablement les Bleues dans le paysage sportif. « Le rugby féminin atteint une popularité sans précédent », souligne son président Florian Grill, évoquant des audiences et affluences en hausse.

Le lancement coïncide avec le match France-Italie, diffusé sur France Télévisions le 11 avril. Une fenêtre stratégique pour maximiser l’impact.

Avec « Place aux Bleues », la FFR structure un discours plus culturel que sportif, visant à inscrire durablement ses joueuses dans l’attention du grand public.

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