DS Automobiles lance la 9e édition de son Trophée de golf avec plus de 80 compétitions en France, un dispositif doublé pour renforcer son ancrage dans la discipline.

DS Automobiles accélère sa stratégie dans le golf. La marque premium du groupe Stellantis annonce le lancement de la 9e édition du Trophée DS, avec un changement d’échelle : plus de 80 compétitions organisées en 2026, soit presque le double de l’an dernier.

Déjà partenaire du FedEx Open de France et de la Fédération française de golf, DS renforce ainsi sa présence dans l’écosystème golfique français. Le dispositif repose sur un maillage territorial dense, avec des étapes locales organisées dans plus de 80 golfs.

Voiture offerte pour un trou-en-un

Le format reste accessible, avec des compétitions en « scramble à deux » et des animations ouvertes aussi aux non-golfeurs. Chaque étape est pensée comme un moment d’expérience de marque, mêlant pratique sportive, découverte des modèles DS et opérations relationnelles.

Côté activation, la marque mise sur des mécaniques engageantes : concours de précision, long drive et possibilité de remporter des expériences premium, dont une participation au Pro-Am du FedEx Open de France. Sur certains parcours, un trou-en-un pourra même permettre de gagner un véhicule.

Le parcours compétitif mènera jusqu’à une finale nationale prévue en octobre, après deux demi-finales régionales. Avec ce dispositif élargi, DS Automobiles confirme sa volonté d’ancrer le golf comme un territoire stratégique, entre image premium, lifestyle et activation client.

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