Le Paris Saint-Germain et ALL Accor ont officialisé, ce lundi 18 mai, la prolongation de leur partenariat pour quatre saisons supplémentaires, jusqu’en 2030.

Le Paris Saint-Germain et ALL Accor poursuivent leur collaboration. Le club parisien et la plateforme de réservation et programme de fidélité du groupe Accor ont annoncé ce lundi la prolongation de leur partenariat jusqu’en 2030.

Débutée en 2019, cette collaboration s’était d’abord matérialisée par la présence de ALL Accor comme sponsor principal sur le maillot du PSG, avant d’évoluer vers un statut de partenaire hôtelier premium.

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« Fédérer des communautés à travers le monde »

À travers ce renouvellement, les deux parties souhaitent continuer à développer des expériences autour du sport, du divertissement et de l’hospitalité pour les membres du programme de fidélité du groupe hôtelier.

« Le Paris Saint-Germain et ALL Accor incarnent chacun, dans leurs univers respectifs, le rayonnement international d’acteurs français capables de fédérer des communautés à travers le monde », explique Richard Heaselgrave, Chief Revenue Officer du PSG.

Anciennes figures du club

Pour célébrer cette prolongation, une campagne mettant en scène Marquinhos a été dévoilée lors du « Dream Tournament » organisé au Parc des Princes ce lundi. L’événement a réuni des membres ALL Accor venus de plusieurs pays ainsi que plusieurs anciennes figures du club comme Javier Pastore, Mamadou Sakho, Claude Makélélé ou Pedro Miguel Pauleta.

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ALL Accor revendique aujourd’hui plus de 100 millions de membres dans le monde et plus de 7 000 événements organisés chaque année autour de son programme de fidélité.

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