Après trois longues années de négociations, les joueuses professionnelles françaises disposeront d’une convention collective à partir du 1er juillet 2026.

Le football féminin français franchit une nouvelle étape dans sa structuration. L’Union nationale des footballeurs professionnels (UNFP) et Foot Unis, représentant des clubs professionnels, ont annoncé ce lundi un accord sur la mise en place d’une convention collective des joueuses professionnelles. Celle-ci entrera en vigueur le 1er juillet 2026.

Les discussions avaient débuté il y a trois ans et portaient notamment sur les salaires, les congés, les conditions de travail, la protection des joueuses ou encore le droit à l’image. Ce dernier point constituait le principal blocage des négociations ces derniers mois.

« Les discussions n’ont pas été faciles mais c’était de notre responsabilité de signer cette convention car le football féminin français a trop pris de retard », a déclaré David Terrier, président de l’UNFP.

Du côté des clubs, Vincent Ponsot, directeur général de l’OL Lyonnes et représentant du football féminin chez Foot Unis, évoque un « outil de progrès » pour les joueuses.

Contexte économique délicat

Cet accord intervient dans un contexte économique délicat pour plusieurs sections féminines françaises, touchées indirectement par la crise des droits TV du football masculin.

Malgré cela, les acteurs du football féminin voient dans cette convention un socle essentiel pour professionnaliser davantage le secteur et sécuriser les carrières des joueuses.

A lire aussi : L’OL rend hommage aux canuts avec son (sublime) nouveau maillot extérieur