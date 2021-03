TeamViewer nouveau sponsor de l’écurie Mercedes F1

Ce matin, TeamViewer a officialisé la signature d’un nouveau contrat de sponsoring sportif d’ampleur avec Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Après la face avant du maillot de Manchester United, la société allemande TeamViewer vient de présenter son nouveau partenariat avec l’écurie de Formule 1 Mercedes-AMG Petronas dont les pilotes sont Lewis Hamilton et Valtery Bottas.

« Nous voulons construire une marque globale, nous avons encore beaucoup de travail et les partenariats avec Mercedes et Manchester United vont nous aider à atteindre nos objectifs » précise Oliver Steil, CEO de TeamViewer AG, lors d’une conférence vidéo. « Nous nous sommes associés à deux des meilleures plateformes du sport pour nous accompagner dans notre développement ces 5 prochaines années. Nous ne cherchons pas uniquement à afficher notre logo. Il y a beaucoup à construire encore dans la relation sport et technologie comme avec la réalité augmentée, l’IA, le fan engagement,… »

On suit en ce moment la conférence de presse TeamViewer x Mercedes F1 Toto Wolff précise que TeamViewer devient le 3ème sponsor le plus visible de l'écurie de F1.#sponsoring #F1 #mercedesF1 #totowolff #TeamViewer pic.twitter.com/7vup3ArXBX — SportBuzzBusiness.fr (@SportBuzzBizz) March 30, 2021

« On ne va pas annoncer de nouveaux contrats de sponsoring, nous avons deux grands partenaires, nous sommes bien équipés pour construire une marque globale » nous a répondu Oliver Steil.

« Nous sommes l’écurie de F1 offrant la plus grosse exposition aux sponsors » – Toto Wolff

« Nous sommes l’écurie de F1 offrant la plus grosse exposition aux sponsors. La Formule 1 offre une forte audience internationale, c’est une plateforme globale avec une moyenne de 87 millions de téléspectateurs lors de chaque course. TeamViewer devient le 3ème partenaire le plus important et visible de l’écurie » a ajouté Toto Wolff, CEO de Mercedes-AMG Petronas F1 Team.

Dans le détail, le contrat de partenariat entre TeamViewer et Mercedes F1 a été signé pour 5 ans. La visibilité sur les monoplaces et les combinaisons des pilotes débutera lors du Grand Prix de Monaco. Ajoutons que le contrat concerne également l’écurie de Formule E de Mercedes.