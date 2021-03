Tennis – Daniil Medvedev présente la nouvelle chaussure performance Lacoste AG-LT21 Ultra

L’actuel N°2 mondial Daniil Medvedev a fait son entrée en lice au Miami Open avec une toute nouvelle paire de chaussures Lacoste, la AG LT21 Ultra.

« Un combo futuriste et performant à la croisée des cultures tennis et gaming » disponible à partir de 120 euros.

C’est le grand retour de la marque au crocodile sur les courts de tennis ! Vendredi dernier, Daniil Medvedev a, pour la première fois, débarqué sur un tournoi en tant que n°2 mondial. Et ce, avec une nouvelle paire de chaussures aux pieds. Le Russe portait le dernier joyau de son sponsor Lacoste : la AG-LT21 Ultra, une basket sport performance.

“Avant même d’essayer la paire, j’ai beaucoup apprécié le design de celle-ci et les coloris que qui me permettront de varier tout au long de la saison. Le style est nouveau, différent de ce qu’on a l’habitude de voir sur les courts. Une fois aux pieds, tout comme n’importe quel joueur de tennis, j’attends du confort ainsi que de la réactivité et j’ai été séduit par la facilité avec laquelle j’effectuais les changements de direction tout en restant très stable sur le court » a confié Daniil Medvedev, ambassadeur de la marque au croco jusqu’au moins 2026.

Si la chaussure semble performante, elle n’empêche pas Daniil Medvedev de souffrir physiquement sur les courts de Floride. Au 2e tour face à l’Australien Alexei Popyrin, le Russe, perclus de crampes, a dû batailler pour s’en sortir.

Quelques images atypiques tournaient sur les réseaux sociaux ce lundi matin. On y voit le n°2 mondial en souffrance, déambuler à la manière d’un Charlie Chaplin.

Took EVERYTHING to get through that one.

Brave battling from @DaniilMedwed 🙌#MiamiOpen pic.twitter.com/5nIeHsgysb

— Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2021