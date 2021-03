Arnaud Di Pasquale nommé Directeur du Padel à la Fédération Française de Tennis

Dans une conférence de presse virtuelle organisée lundi, la Fédération française de Tennis (FFT) a annoncé vouloir accélérer le développement du padel, sport en croissance dans l’hexagone. Elle a nommé Arnaud Di Pasquale directeur de la mission padel.

Faire de la France un leader mondial du padel, c’est la volonté affichée lundi par la Fédération Française de Tennis. Pour tenter d’y parvenir, le comité exécutif de la FFT a nommé Arnaud Di Pasquale directeur de la mission padel.

L’ancien joueur professionnel de tennis a exercé par le passé la fonction de DTN au sein de la FFT et il est l’un des consultants tennis phares d’Eurosport ou encore « grand frère » des Petits Crocos Lacoste. Depuis plusieurs années maintenant, Arnaud Di Pasquale est également un joueur régulier de padel. « Il faut prendre le padel comme complémentaire du tennis et ne pas imaginer que ça vienne remplacer quoi que ce soit. Je ne comprends pas comment ce sport n’a pas explosé plus tôt. 90% de mes amis joueurs de tennis ou non adorent ! » nous confiait-il il y a 3 ans dans une entrevue.

« Dans le cadre de ce plan d’action, il lancera plusieurs chantiers : la création d’une licence padel, essentielle pour une meilleure reconnaissance de la discipline, la mise en place d’un véritable soutien auprès de tous les clubs de Padel ou encore le développement de la formation et de l’enseignement afin de mieux accompagner la pratique. Pour cela, il s’appuiera sur les savoir-faire développés par la FFT et établira des synergies avec la DTN, notamment pour la préparation physique et mentale des athlètes », peut-on lire dans un communiqué de la Fédération.

« Je suis convaincu qu’il relèvera avec succès ce magnifique challenge » – Gilles Moretton

« Je suis très heureux et fier qu’Arnaud Di Pasquale, porté par sa passion pour le padel, ait accepté cette mission. Avec son expérience de joueur de haut niveau, mais aussi d’ancien DTN de la FFT, je suis convaincu qu’il relèvera avec succès ce magnifique challenge et qu’il saura exploiter l’immense potentiel de cette discipline au service de nos clubs », a déclaré Gilles Moretton, nouveau président de la FFT élu il y a quelques semaines.

Arnaud Di Pasquale, qui travaillera en étroite collaboration avec la Fédération Internationale de Padel (FIP), aura également pour objectif que la France devienne un vrai leader sur la scène internationale. L’idée étant qu’elle puisse accueillir davantage de tournois internationaux, permettant d’offrir un rayonnement plus important à cette discipline.

Le padel français en chiffres (chiffres FFT) :