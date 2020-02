Comment se structure le business de l’eSport qui vise 1,5 milliard de dollars de revenus en 2023

Année après année, l’eSport confirme qu’il est bel et bien en train de s’imposer comme un business porteur dans les années à venir.

Selon les chiffres du dernier rapport du specialiste Newzoo, les revenus générés par l’eSport devraient dépasser le milliard de dollars à travers le monde en 2020. En 2023, les projections tablent sur un chiffre de 1,55 milliard de dollars. Un secteur d’activité, les compétitions pro et semi-pro, qui enregistrerait une croissance annuelle à deux chiffres.

58% du business de l’eSport provient du sponsoring en 2020

Reprenant un fonctionnement économique quasi similaire au sport professionnel que nous connaissons actuellement (droits TV, sponsoring, ticketing, merchandising,…) l’eSport tirerait la majorité de ses revenus du sponsoring avec un montant total estimé à 636,9 millions de dollars dépensés par les marques en 2020 dans les évènements, équipes et joueurs. Le sponsoring serait ainsi la première source de revenus de l’eSport pour 57,9%.

Derrière le sponsoring, on retrouve les droits médias (185,4M$), le merchandising et ticketing (121,7M$), les dépenses des éditeurs de jeux auprès d’organisateurs indépendants (116,3M$), le digital/ vente in-game rattachée à une équipe/joueur (21,5M$) et le streaming (18,2M$).

Au total, le sponsoring et les droits de retransmissions vont représenter en 2020 plus de 3/4 des revenus de l’eSport.

Le cas Team Vitality

En France, la structure Team Vitality semble être la plus aboutie aujourd’hui en terme de structuration et d’enjeux financiers. Ces derniers mois, l’équipe a notamment reçu 34M€ du fonds Rewired.GG afin d’accélérer sa croissance. Des annonceurs comme adidas, Red Bull, Afflelou, Orange ou encore Renault mise actuellement sur Team Vitality en déployant des activations marketing dédiées à la structure eSport.

« Nous pensons que l’esport est aujourd’hui l’un des secteurs à la croissance la plus rapide au monde » précisait il y quelques mois Amit Jain, directeur de Rewired.GG. « Le parcours de Team Vitality et ses perspectives de croissance en est le parfait exemple. Nous sommes en bonne voie pour créer l’une des premières équipes d’esport à atteindre une valorisation d’un milliard de dollars ».

eSport – Une audience mondiale en croissance, la Chine et les Etats-Unis tirent le business

Les deux marchés principaux de l’eSport pour 2020 sont la Chine qui pèsera pour 385,1 millions de dollars de revenus et les Etats-Unis (252,8M$). Le podium est complété par le marché de l’Europe de l’Ouest avec 201,2M$.

Au total, l’audience de l’eSport à travers le monde devrait atteindre les 495 millions de personnes (incluant les enthousiastes et les occasionnels) en 2020 selon Newzoo. Un chiffre qui pourrait grimper à 646M en 2023.

Comme dans les sports traditionnels, les joueurs professionnels d’eSport se partagent évidemment une part de ce gâteau qui ne cesse de grossir année après année. Selon Newzoo, 167,4 millions de dollars de prize money ont été distribués aux joueur en 2019 contre 150,8M$ en 2018.