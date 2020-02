Comment le FISE compte booster ses partenariats grâce à Only Sports & Passions

Il y a quelques semaines, les organisateurs du FISE ont annoncé la signature d’un partenariat avec Only Sports & Passions, agence de marketing sportif lancée en 2018 au sein du groupe media et entertainment digital Webedia

Créé en 1997, le FISE Montpellier s’est imposé comme le premier festival de sports urbains au monde et le 3ème évènement sportif gratuit en France avec plus de 600 000 spectateurs présents chaque année.

Qui est Hurricane Group ?

Derrière le FISE, on retrouve Hurricane Group, entreprise référente dans les sports urbains qui maîtrise aujourd’hui l’ensemble des métiers liés à l’événementiel, à la communication et à la fabrication des infrastructures à travers le monde.

Avec le FISE, la société s’offre une vitrine exceptionnelle pour exposer son savoir-faire. Car le coeur de métier d’Hurricane Group dirigée par Hervé André-Benoit est d’accompagner les collectivités, les fédérations, les marques et les organisateurs d’événement dans la conception d’espaces urbains comme des Skateparks sur mesure.

Aujourd’hui, Hurricane Group réalise un chiffre d’affaires de 15 millions d’euros dont 50% à l’international. Le FISE Montpellier représente lui 3 millions d’euros de revenus avec un business model basé principalement sur les partenariats (privés et collectivités), ainsi que les revenus de merchandising, licensing , food & beverage et droits médias. Une des spécificités du FISE est la gratuité de l’événement dont le public a moins de 25 ans pour plus des deux tiers des spectateurs. Partenaire depuis 2014, la marque de smartphones Honor sera cette année encore le premier partenaire privé du FISE Montpellier.

A l’international, le FISE World Series, circuit international de sports urbains labellisé par des fédérations tel que la FIG, la World Skate et l’UCI, accueille de nombreuses compétitions de Parkour, Skateboard, Roller Freestyle ou encore de BMX Freestyle Park. Une tournée qui revendiquera cette année 1 million de spectateurs à travers le monde.

En s’associant avec Only Sports & Passions (OSP) pour 5 ans, Hurricane Group compte bien booster les revenus tirés du FISE.

« Nous allons travailler sur différents volets » nous explique Joseph Villeflayoux, Marketing & Communication Director d’Hurricane Group. « Le premier consiste à une refonte de l’offre pour proposer aux marques une plateforme marketing puissante permettant d’engager efficacement avec la « génération digitale » au travers de dispositifs adaptés. OSP nous apporte donc une véritable expertise stratégique dans cette mission. Au-delà d’être des grands fans du FISE depuis longtemps, Nathalie Nénon – Zimmermann et Gilles Portelle, qui dirigent l’agence, possèdent plus de 25 ans d’expérience dans le sponsoring sportif et l’accompagnement de détenteurs de droits dans le sport.

« Le deuxième volet concerne la force commerciale. OSP est une agence du groupe Webedia, qui possède une importante force commerciale, couplée à des assets médias à forte audience. Le groupe va nous apporter un vrai soutien commercial sur la recherche et la mise en place de partenariats, en créant des offres associées aux assets du groupe. Une manière innovante de proposer de nouvelles expériences à des annonceurs désireux de s’adresser aux millennials » ajoute Joseph Villeflayoux.