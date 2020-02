Le programme du SPORTEM 2020, salon du Marketing Sportif organisé le 30 & 31 mars (speakers, tarifs…)

Fin mars, Paris La Défense Arena accueille la 5ème édition du SPORTEM, évènement dédié aux acteurs du sport business et du marketing sportif et propice au partage de savoir-faire et de networking.

Organisée sur 2 jours (30 et 31 mars), l’édition 2020 accueillera une fois de plus de nombreux intervenants internationaux.

Au programme de la première journée, des conférences, des keynotes et autres workshops. Storrytelling, expérience spectateur, stratégie de marque, sport 3.0, Equipementiers sportifs… Les thématiques abordées devraient combler une fois de plus les visiteurs.

Le lendemain, SPORTEM passe en mode salon avec de nombreux exposants qui viendront vous faire découvrir les nouveaux produits, services et autres innovations dans l’univers du marketing sportif.

Du côté de la billetterie, SPORTEM 2020 est ouvert à tous les professionnels du secteur (clubs, ligues, fédérations, médias, agences, …) mais également aux étudiants (uniquement pour le salon). Comptez de 65€ à 130€ pour l’accès 2 jours et de 15€ à 30€ pour la journée salon (infos billetterie ici).

SPORTEM 2020 – Les noms des speakers à date

Juventus : Pierdamiano TOMAGRA (Digital marketing manager)

Formula One: Nicolas JAYR (Brand marketing manager)

Cofidis : Florent POLEYN (Chargé de communication sponsoring)

Route du Rhum : Joseph BIZARD (Development and sponsorship director)

FISE : Joseph VILLEFLAYOUX (Marketing & communication director)

Weezevent : Gregor EINIS (Chief Revenue Officer)

Share & Print : Guillaume CHARLES (Co-fondateur-CEO)

Ligue Nationale de Rugby : Thibaut CHATELARD (Directeur marketing, communication et commercial)

Olympique Lyonnais : Martial NARDONE (Business unit director)

Ligue de Football Professionnel : Sébastien VANDAME (Responsable pôle partenaires & activation)

Paris 2024 : Romain LACHENS (Directeur délégué engagement)

E-Cotiz : Jauffray DUNYACH (Fondateur et CEO)

Mais aussi: PARIS LA DEFENSE ARENA, Stade Toulousain, My Coach,…