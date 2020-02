L’Olympique de Marseille fait appel à Sat (Fonky Family) pour enrichir l’expérience d’avant-match

Ce midi, l’Olympique de Marseille a officialisé sa nouvelle collaboration avec Sat, membre du groupe de rap « Fonky Family ». Ce dernier viendra « chauffer » les supporters lors de chaque match à domicile.

« Chaud comme Marseille. On vous met le feu ». Dès demain pour le match OM – FC Nantes à l’Orange Vélodrome, Sat l’Artificier sera au micro aux côtés d’André Fournel, le speaker du club.

« Toujours en quête d’améliorer et de moderniser l’expérience des spectateurs à l’Orange Vélodrome, le club est fier d’annoncer sa collaboration avec Sat l’Artificier, membre de la Fonky Family » précise l’OM dans son communiqué. « L’artiste marseillais correspond pleinement à l’ADN de notre club et rejoindra dès demain notre speaker André Fournel afin d’apporter sa touche personnelle, sa créativité dans le but d’animer l’avant match dans un style urbain permettant de mélanger deux univers : sport et musique. »

Une collaboration qui prolonge les liens qu’entretient l’OM avec l’univers du rap. Depuis quelques mois, le club marseillais propose en effet « OM Sessions ». Le concept ? Un rappeur originaire de Marseille est invité à lâcher un freestyle inédit avec une seule contrainte : incorporer dans son texte cinq mots imposés appartenant au champ lexical de l’OM et du football.

https://www.instagram.com/p/B8y32Yno2aS/

Par le passé, Sat a collaboré avec OM TV en participant à plusieurs émissions.