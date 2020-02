La NBA, nouvelle obsession des touristes français aux États-Unis

Le nombre de touristes français assistant à des matchs NBA augmente année après année, New York et Miami étant les destinations préférées.

Selon Hellotickets.fr, site internet spécialisé dans la vente en Europe de billets pour les matchs NBA, 53% des clients français choisissent d’aller au Madison Square Garden de New York pour voir les New York Knicks. Les autres équipes arrivant en tête de classement sont le Heat de Miami à l’American Airlines Arena, les Brooklyn Nets au Barclays Center et les Los Angeles Lakers au Staples Center.

Qu’est-ce qui fait que les matchs NBA sont si demandés ?

La France a toujours été un pays possédant une grosse communauté de fans de basketball et de NBA en particulier, la meilleure ligue au monde. Assister à un match NBA aux États-Unis est une expérience à part entière qui complète parfaitement un voyage touristique. La saison régulière de NBA se déroule d’octobre à avril, et pendant cette période de l’année, deux ou trois matchs se jouent chaque semaine dans les villes principales du pays. Le calendrier est annoncé chaque année en août et tous les billets de matchs sont disponibles à l’achat.

Comment obtenir des billets : tout ce que vous devez savoir pour prendre la bonne décision

Une des choses à retenir est que le prix des billets pour ces événements sont dynamiques et peuvent changer au fur et à mesure que la date approche. La meilleure chose à faire est donc d’acheter les billets dès que votre voyage aux États-Unis est confirmé. Sur Hellotickets, vous trouverez la liste complète des matchs classés par équipe et par date, et vous aurez un aperçu de la vue depuis chaque place dans la salle, ce qui rendra votre choix plus facile.

Étant donné que la plupart des salles aux États-Unis sont passées aux billets électroniques, vous n’aurez pas à vous soucier de donner une adresse physique pour recevoir des billets imprimés. Votre billet sera disponible sur votre téléphone une fois envoyé par l’application officielle de l’équipe que vous allez voir jouer. Cela peut sembler compliquer, mais les entreprises européennes comme Hellotickets ont été créées pour simplifier les choses et fournir une assistance clientèle en français si vous avez des questions.

Quelles sont les meilleures places ? Toujours celles au niveau du milieu du parquet. Nous vous suggérons d’éviter celles derrière les paniers afin de ne rien rater du match. Les salles sont plus petites que les stades de football, et vous aurez donc toujours une bonne vue, même depuis les places en haut des gradins. Bien entendu, pour les vrais fans du sport, nous vous recommandons d’être aussi près du parquet que possible afin de profiter de l’ambiance à fond.

Le jour du match, assurez-vous d’avoir planifié à l’avance votre itinéraire et d’avoir prévu suffisamment de temps pour vous rendre à la salle. À New York en particulier, les environs du Madison Square Garden peuvent être très animés à l’heure de pointe.

Arrivez suffisamment à l’avance afin d’avoir le temps d’acheter quelque chose pour le dîner (dans la salle ou en dehors), achetez des produits dérivés et écoutez l’hymne américain quelques minutes avant le début du match. C’est assurément l’un des moments les plus palpitants de la soirée !

Article écrit en partenariat avec Hellotickets.fr