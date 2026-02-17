Nouveau format, intensité retrouvée et effet Victor Wembanyama : le All-Star Game NBA 2026 a rassemblé 8,8 millions de téléspectateurs aux États-Unis, son meilleur score depuis 2011.

La NBA peut souffler : son All-Star Game 2026 a signé un retour en grâce côté audiences. Diffusé par NBC, l’événement a réuni en moyenne 8,8 millions de téléspectateurs dimanche soir, un record depuis 2011, soit une hausse spectaculaire de 87 % par rapport à 2025.

The first NBA All-Star Game presented by NBC Sports since 2002 delivered the largest NBA All-Star Game audience since 2011, according to preliminary Nielsen data and digital data from Adobe Analytics. Per @NBCSportsPR pic.twitter.com/EMObgmN91B — NBA Communications (@NBAPR) February 16, 2026

Pic à près de 10 millions

Le succès est attribué au nouveau format, avec un mini-tournoi à trois équipes incluant une sélection « World », mais aussi à l’engagement des joueurs, incarné par un Victor Wembanyama omniprésent. La finale, remportée par les « USA Stars » emmenés par Anthony Edwards, a culminé à 9,8 millions de spectateurs lors du match face à la Team World.

Sur le parquet, LeBron James, Kevin Durant et Kawhi Leonard ont aussi contribué au spectacle. La dynamique des Jeux d’hiver a également profité au diffuseur, renforçant l’exposition globale du week-end.

