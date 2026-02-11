beIN Sports reprend la main sur les droits du Mondial 2026 après une offensive de Ligue 1+, infligeant un revers stratégique à la plateforme de la LFP.

Nouveau rebondissement majeur dans la bataille des droits TV du Mondial 2026. Agacé par l’offensive de Ligue 1+, beIN Sports a finalement repris la main auprès de la FIFA, s’assurant la diffusion premium de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique (11 juin–19 juillet 2026).

Alors que Ligue 1+ pensait avoir sécurisé un accord estimé à 20 millions d’euros, le groupe qatarien a dégainé une offre financière supérieure, portant cette fois sur deux éditions (2026 et 2030), convainquant l’instance présidée par Gianni Infantino. Résultat : comme depuis 2014, beIN diffusera l’intégralité des matches du Mondial.

Coup dur pour Ligue 1+

Sur les 104 rencontres du tournoi, 54 seront co-diffusées en clair avec M6, tandis que beIN conservera l’exclusivité du reste de la compétition.

Ce revirement constitue un coup dur pour Ligue 1+, qui comptait sur la Coupe du monde pour renforcer son offre estivale et limiter le churn entre deux saisons de Ligue 1. Un conseil d’administration d’urgence de la LFP doit d’ailleurs se tenir pour mesurer l’impact de cet échec stratégique. Une nouvelle démonstration de la puissance financière de beIN sur le marché des grands droits internationaux.

