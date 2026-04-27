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Coupe du monde 2026 : adidas lance des maillots… pour animaux

ParThibaut Dalegre
27 avril 2026
Crédits photo : adidas

La marque aux trois bandes décline les maillots de sélections de la Coupe du monde 2026 pour chiens et chats, une nouvelle extension de la culture supporter.

adidas pousse encore un peu plus loin l’exploitation des maillots de sélections. À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipementier allemand lance une collection… pour animaux de compagnie, directement inspirée des tenues domicile de plusieurs nations.

La gamme reprend fidèlement les maillots de quatre sélections habillées par la marque : l’Argentine, le Mexique, la Colombie et le Japon. Blasons officiels, design et identité graphique sont conservés, avec une adaptation à des coupes spécifiques pour chiens et chats. Plusieurs tailles sont proposées, avec une attention portée au confort, notamment via des logos en transfert thermique pour limiter les frottements.

Etendre la « culture maillot »

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie claire : étendre la « culture maillot » au-delà du terrain. adidas capitalise sur un produit devenu lifestyle, en intégrant les animaux dans l’expérience supporter, notamment dans un contexte où ce type de contenu performe fortement sur les réseaux sociaux.

Le lancement est prévu le 1er mai sur des marchés ciblés : Amérique du Nord, Amérique latine et Asie. L’Europe n’est pas concernée à ce stade.

Sur le fond, la marque s’inscrit dans une tendance déjà explorée par des clubs ou ligues, notamment en NFL ou en Europe, où le licensing pour animaux s’installe progressivement comme un relais de croissance.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : Lay’s lance 40 goûts de chips inspirés des nations

ParThibaut Dalegre
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