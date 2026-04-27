Le partenariat de naming entre Orange et le stade Vélodrome s’arrêtera en juin, après dix ans de collaboration avec l’OM. Plusieurs noms circulent pour prendre la parole.

Une page se tourne à Marseille. Après dix ans de partenariat, Orange ne prolongera pas son contrat de naming avec le stade Vélodrome. L’accord, en place depuis 2016, prendra fin en juin, mettant un terme à l’appellation « Orange Vélodrome ».

Selon L’Equipe, la décision a été prise d’un commun accord entre l’opérateur télécom et l’Olympique de Marseille. Des discussions avaient pourtant été engagées ces derniers mois en vue d’une prolongation, sans aboutir. Le montant du contrat, estimé à environ 2,5 millions d’euros par an, pourrait avoir pesé dans les négociations.

Plusieurs marques internationales sur le coup

Le club va désormais devoir trouver un nouveau partenaire titre pour son enceinte. Si le nom de CMA CGM a circulé ces dernières années, cette piste ne devrait pas se concrétiser. L’OM indique en revanche être en discussions avec plusieurs marques internationales.

Au-delà de l’aspect commercial, ce naming n’a jamais totalement convaincu les supporters, restés majoritairement attachés à l’appellation historique « Vélodrome ».

Pour le club, l’enjeu est double : sécuriser une nouvelle source de revenus tout en trouvant un partenaire capable de s’inscrire durablement dans l’identité du stade. Un équilibre toujours délicat dans le naming.

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