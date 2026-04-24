Sponsor de la Coupe du monde 2026, Lay’s déploie une campagne globale mêlant innovation produit et activation autour de l’expérience supporter.

Partenaire officiel de la Coupe du monde 2026, Lay’s active son dispositif avec une campagne internationale centrée sur la food et l’expérience fan.

La marque du groupe PepsiCo lance une gamme de 40 saveurs en édition limitée, inspirées des pays qualifiés. Chaque recette reprend des spécialités locales, du « Brazilian Picanha » au « Canadian Poutine ». En France, six références seront proposées dès le mois de mai, dont poulet rôti au thym, pizza margherita ou barbecue ribs.

La distribution s’appuiera sur les grandes surfaces et des canaux digitaux, notamment TikTok Shop, avec des accords spécifiques comme une exclusivité chez Carrefour sur certaines saveurs.

Des places de match à gagner

Au-delà du produit, Lay’s déploie un dispositif expérientiel avec l’opération « Fan of the Match ». À chaque rencontre, un supporter sera récompensé par une expérience premium (billets, accès terrain, visibilité sur écran géant). Au total, 104 fans seront sélectionnés, soit autant que de matchs durant la compétition.

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Avec cette activation, Lay’s capitalise sur son statut de sponsor pour s’inscrire dans les moments de consommation autour des matches et renforcer son ancrage dans l’univers football.

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