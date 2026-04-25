France Télévisions renouvelle son casting pour Roland-Garros avec l’arrivée de Nicolas Mahut comme consultant, tandis que Patrick Mouratoglou quitte le dispositif.

France Télévisions ajuste son dispositif pour Roland-Garros 2026 avec l’arrivée de Nicolas Mahut comme consultant. Retraité depuis octobre dernier, l’ancien numéro 1 mondial en double va commenter les matches et intervenir en plateau pendant toute la quinzaine.

Il rejoint une équipe déjà bien installée, composée notamment d’Alizé Cornet, Guy Forget, Justine Hénin, Michaël Llodra et Michaël Jeremiasz. Côté journalistes, Inès Lagdari-Nastasi, Matthieu Lartot, Benoît Durand et Fabien Lévêque seront à l’antenne, avec Laurent Luyat à la présentation depuis le court Philippe-Chatrier.

Patrick Mouratoglou pas reconduit

Ce recrutement s’accompagne d’un départ notable : Patrick Mouratoglou n’a pas été reconduit cette année. Un changement qui marque une évolution dans le casting éditorial du diffuseur en clair du tournoi.

France Télévisions continue ainsi de mixer profils d’anciens joueurs et journalistes pour couvrir Roland-Garros, dont les sessions de nuit restent diffusées en exclusivité par Prime Video.

Avec l’intégration de Mahut, le groupe mise sur une expertise récente du circuit pour renforcer son analyse et apporter un regard complémentaire sur les matches.

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