Carlos Alcaraz s’offre un nouveau terrain d’expression en dehors du tennis avec la commande d’un catamaran de luxe sur mesure signé Sunreef.

Forfait pour Roland-Garros 2026, Carlos Alcaraz continue de faire l’actualité… mais loin des courts. Le joueur espagnol a signé avec Sunreef Yachts pour la construction d’un catamaran de luxe Ultima 88 entièrement personnalisé, dont le prix est estimé entre 8 et 9 millions d’euros.

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Avec ce projet, le numéro un mondial entre dans l’univers du yachting haut de gamme, un segment déjà investi par plusieurs sportifs comme Rafael Nadal ou Fernando Alonso. Le modèle choisi, issu de la nouvelle gamme Ultima, mise sur un équilibre entre performance et confort, avec une vitesse annoncée jusqu’à 26 nœuds.

« Idéal pour déconnecter et se ressourcer »

Pensé comme un espace de récupération, le yacht comprendra notamment quatre cabines invités et une suite propriétaire, ainsi que des espaces extérieurs dédiés aux loisirs nautiques. « Le yacht idéal pour déconnecter et se ressourcer », explique Alcaraz. On veut bien le croire.

Pour Sunreef, cette signature dépasse la simple vente. Elle permet d’associer son image à l’une des figures les plus médiatiques du tennis mondial et de renforcer la visibilité de sa gamme premium. Une illustration de plus de l’attrait croissant des athlètes pour des actifs lifestyle, entre image, confort et diversification.

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