La marque de bière sans alcool frappe fort en s’associant à Serena Williams. Un partenariat mondial centré sur le padel et des activations terrain pour accompagner la croissance de la discipline.

Heineken 0.0 muscle sa stratégie marketing en s’attachant les services de Serena Williams. La légende du tennis devient ambassadrice mondiale de la déclinaison sans alcool de la marque, dans le cadre d’un partenariat pluriannuel officialisé le 21 avril 2026.

Au-delà d’un simple contrat d’image, l’activation se concentre sur le padel, discipline en forte croissance à l’échelle mondiale. Heineken s’appuie notamment sur la plateforme Playtomic pour déployer des opérations terrain. Première illustration à Miami, où Serena Williams a surpris des joueurs amateurs en participant à une partie réservée via l’application, dans un format baptisé « Unexpected Doubles ».

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Avec ce dispositif, la marque cherche à renforcer son positionnement autour du lifestyle actif et du “choix intentionnel”. « Une boisson sans alcool qui me permet de rester active, de bouger et de rencontrer de nouvelles personnes », explique Serena Williams.

Serena bientôt de retour sur le circuit ?

Heineken 0.0 poursuit ainsi sa stratégie d’association avec des figures globales du sport, après notamment Max Verstappen. La marque entend valoriser une consommation sans alcool comme un choix assumé, en phase avec les nouvelles attentes des consommateurs.

Ce partenariat intervient alors que la présence de Serena Williams sur certains tournois, notamment autour de Roland-Garros, alimente les spéculations sur un éventuel retour sur les courts.

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