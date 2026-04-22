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Hello bank! s’associe à l’adidas 10K Paris jusqu’en 2027

ParThibaut Dalegre
22 avril 2026
Crédits photo : Hello bank!

La banque digitale Hello bank! mise sur le running pour toucher une cible urbaine en s’associant au 10 kilomètres de Paris.

Hello bank! devient partenaire de l’adidas 10K Paris pour les éditions 2026 et 2027. Avec cet accord, la banque digitale poursuit son ancrage dans l’univers du running et du lifestyle urbain.

Ce partenariat s’inscrit dans une stratégie tournée vers des événements grand public à forte dimension expérientielle. L’adidas 10K Paris, présenté comme le plus grand 10 km d’Europe, coche toutes les cases.

Activations terrain et contenus digitaux

Pour l’occasion, Hello bank! déploiera, avec l’agence Beastly, un dispositif mêlant activations terrain et contenus digitaux pour toucher les participants et les communautés de coureurs.

« Nous souhaitons affirmer notre positionnement lifestyle auprès d’une cible jeune et urbaine que nous accompagnons dans chaque foulée financière », explique Rémy Poulet, directeur marketing et business development.

Une collaboration qui doit aussi enrichir l’expérience des coureurs, avec « de nouvelles expériences » attendues sur l’événement selon l’organisation.

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ParThibaut Dalegre
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