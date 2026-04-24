La chaîne Ligue 1+ entend rester active pendant la trêve estivale avec la diffusion de matches amicaux, une stratégie pour maintenir le lien avec les supporters.

La Ligue de football professionnel continue de structurer l’offre de Ligue 1+. Invité de l’After FC sur RMC, Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial, a annoncé la diffusion de matches amicaux durant l’été.

L’objectif est clair : éviter une coupure médiatique pendant l’intersaison et maintenir l’engagement des supporters. Entre mi-juillet et mi-août, la chaîne prévoit de retransmettre entre 20 et 25 rencontres impliquant des clubs français. « Des discussions sont en cours avec les clubs », a précisé Cazadieu, évoquant des affiches « de très bon niveau ».

🗣️ « On aura entre 20 et 25 matches à proposer entre mi-juillet et mi-août. » 📺 Jérôme Cazadieu, directeur marketing et éditorial de Ligue 1+, fait ses annonces dans l’After FC, dispo sur YT : https://t.co/4LJi9HxQj2 pic.twitter.com/BbiqLJUpGE — RMC Sport (@RMCsport) April 23, 2026

Les tours préliminaires des clubs français diffusés ?

Cette programmation doit accompagner la préparation des équipes avant la reprise de la Ligue 1, prévue mi-août, tout en installant durablement Ligue 1+ dans le paysage audiovisuel sportif.

Au-delà des matches amicaux, des échanges seraient également en cours pour diffuser les tours préliminaires des clubs français engagés en compétitions européennes.

Avec cette stratégie, la LFP cherche à faire de Ligue 1+ une plateforme active toute l’année, capable de capter l’attention bien avant le retour officiel du championnat.

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