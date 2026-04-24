L’ATP poursuit la structuration de son parcours vers le haut niveau avec une version renforcée du Next Gen Accelerator, dédiée aux jeunes joueurs.

L’ATP Tour renforce en 2026 son programme Next Gen Accelerator, soutenu par le Public Investment Fund, pour faciliter l’accès des jeunes joueurs au circuit professionnel.

Concrètement, les joueurs de 20 ans et moins classés dans le Top 500 peuvent obtenir jusqu’à huit places en tableaux principaux sur des tournois Challenger. Ceux du Top 350 accèdent à des épreuves de niveau supérieur, tandis que les profils du Top 250 peuvent intégrer des tournois ATP 250.

Jusqu’à 12.000 dollars par an

Plusieurs jeunes talents ont déjà bénéficié du dispositif. Le Brésilien Joao Fonseca a ainsi remporté son premier titre ATP après y avoir accédé via le programme. L’Espagnol Martin Landaluce a lui intégré des tournois à Brisbane et Monza. D’autres profils comme Rafael Jodar illustrent également cette nouvelle passerelle.

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Au-delà des invitations, l’ATP propose un accompagnement global : soutien financier (jusqu’à 12 000 dollars par an), outils d’analyse de performance, technologies connectées et programmes éducatifs.

Avec ce dispositif, l’ATP structure un parcours plus clair entre les circuits juniors, universitaires et professionnels, tout en accélérant l’intégration des jeunes talents sur le haut niveau.

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