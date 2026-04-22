Dix ans après le début de leur collaboration, le LOSC et New Balance prolongent leur partenariat avec un accord revu à la hausse, à la fois sur la durée et l’ambition.

Le LOSC Lille et New Balance poursuivent leur histoire commune. Les deux parties ont officialisé la prolongation de leur partenariat pour plusieurs années, dans le cadre d’un accord présenté comme “d’une envergure inédite”.

Débutée en 2016, la collaboration devient ainsi la plus longue de l’histoire du club nordiste avec un équipementier. Elle a notamment accompagné les principaux succès récents du LOSC, dont le doublé Ligue 1 – Trophée des Champions en 2021, ainsi que les campagnes européennes.

Unis depuis une décennie, le LOSC et @newbalance annoncent aujourd’hui la prolongation de leur collaboration pour de nombreuses années encore.

Le club lillois est extrêmement… pic.twitter.com/ERL6GK5jUb — LOSC (@losclive) April 21, 2026

3,5 millions d’euros annuels

Sur le plan économique, aucun montant officiel n’a été communiqué. Selon Sportune, le précédent contrat était estimé à 3,5 millions d’euros annuels. Ce nouveau bail, renforcé, devrait logiquement dépasser ce seuil.

Au-delà du financier, l’accord prévoit une montée en puissance globale : développement des collections (performance, lifestyle, accessoires), renforcement des activations marketing et extension du réseau de distribution.

New Balance continuera d’équiper l’ensemble des équipes du club (professionnels, féminines et jeunes), avec une volonté affichée de renforcer le lien avec les supporters. Un partenariat qui s’inscrit dans la durée, et qui accompagne la montée en puissance du LOSC sur et en dehors du terrain.

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