Ferrari se lance dans la voile avec Hypersail, un monocoque volant pensé pour la performance et les records autour du monde.

Ferrari change de terrain de jeu. À l’occasion de la Design Week de Milan, la marque italienne a dévoilé Hypersail, un monocoque océanique de 100 pieds (30 mètres) conçu pour repousser les limites de la navigation.

Pensé comme une plateforme d’innovation, le projet réunit ingénieurs, designers et l’architecte naval Guillaume Verdier. L’objectif est clair : transposer l’ADN Ferrari – performance, technologie, design – à la course au large.

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Le bateau repose sur des foils, qui lui permettent de « voler » au-dessus de l’eau, avec des vitesses pouvant dépasser les 90 km/h. Contrairement aux bateaux de la Coupe de l’America, Hypersail est conçu pour naviguer au large et viser des records autour du monde.

Logique de performance durable

Côté technologie, le projet mise sur une autonomie énergétique complète. Panneaux solaires, énergie cinétique et vent alimentent l’ensemble des systèmes embarqués. Une approche qui s’inscrit dans une logique de performance durable.

Le design, lui, reste fidèle à l’ADN Ferrari, avec des lignes inspirées de ses hypercars. Exit le rouge classique : Hypersail adopte le « Giallo Fly », un jaune historique de la marque.

Côté partenaires, Ferrari s’appuie sur un écosystème solide autour d’Hypersail. Aon est partenaire premium, avec un rôle clé sur la gestion des risques, tandis que Prysmian apporte son expertise technique sur les systèmes de câblage. Philip Morris International complète le dispositif comme partenaire principal, confirmant l’ambition globale du projet.

Avec ce projet, Ferrari affiche clairement ses ambitions : s’imposer aussi sur les océans.

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