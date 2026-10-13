Un maillot des Chicago Bulls porté par Michael Jordan lors des mythiques Finales NBA 1998 a été vendu pour 14 millions de dollars. Un nouveau record pour un objet de collection lié au basket.

La légende Michael Jordan continue de faire exploser les compteurs, près de trente ans après son dernier titre NBA. Un maillot porté par l’ancienne star des Chicago Bulls lors des Finales 1998 a été vendu pour 14 millions de dollars, soit environ 12,5 millions d’euros.

L’acquéreur est Ron Firman, un investisseur immobilier basé à Miami, qui s’offre ainsi une pièce historique du basket américain.

Cette tunique rouge a été portée par Jordan le 5 juin 1998, lors du deuxième match des Finales NBA face au Utah Jazz. Ce soir-là, le numéro 23 avait inscrit 37 points, contribuant à la victoire des Bulls, futurs champions pour la sixième fois. Un épisode notamment immortalisé dans le documentaire The Last Dance, diffusé en 2020.

L’objet le plus cher de l’histoire du basket

Selon la maison de vente Hunt Auctions, il s’agit désormais de l’objet de collection lié au basket le plus cher de l’histoire.

« Elle relève désormais du statut d’actif de prestige, généralement réservé aux œuvres d’art emblématiques », souligne David Hunt, président de la maison de vente.

Le record absolu pour un maillot sportif reste toutefois détenu par une tunique du joueur de baseball Babe Ruth, vendue 24,1 millions de dollars en 2024.

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