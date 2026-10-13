À l’occasion du Grand Raid de La Réunion, Intersport s’associe à Nike ACG pour installer un base camp à Hell-Bourg. Une activation dédiée aux traileurs, entre équipement, récupération et expérience.

Intersport se rapproche des traileurs à l’occasion du Grand Raid de La Réunion. Du 14 au 18 octobre, l’enseigne déploie, aux côtés d’ACG, la marque outdoor de Nike, un base camp à Hell-Bourg, au cœur du cirque de Salazie.

Cette activation accompagne une nouveauté du parcours de la mythique Diagonale des Fous, qui traversera Salazie pour la première fois.

Installé dans une case créole, le dispositif accueillera coureurs, accompagnants et passionnés autour de plusieurs espaces : découverte des équipements Intersport et ACG, récupération avec pressothérapie et bains froids, mais aussi détente et ravitaillement.

« Un lieu utilise aux sportifs »

L’objectif est d’accompagner les sportifs avant, pendant et après leur course, tout en offrant un point de repos aux équipes d’assistance.

« Avec ce Base Camp à Hell-Bourg, nous avons voulu créer un lieu réellement utile aux sportifs », explique Zeid Sadar, dirigeant d’Intersport à La Réunion.

L’opération se prolonge également en magasin. Depuis le 1er octobre, les points de vente Intersport de l’île proposent pour la première fois une sélection de produits Nike ACG, notamment la chaussure ACG Zegama et l’ACG Radical AirFlow.

Une manière pour l’enseigne de renforcer son positionnement sur le marché du trail et de l’outdoor.

A lire aussi : Intersport dépasse 3,9 Md€ en 2025 et confirme son leadership dans un marché du sport en recul