Betclic et Buzzman dévoilent un nouveau volet de leur campagne autour des promesses improbables faites par les supporters en cas de victoire des Bleus.

Quelques jours après le début de la Coupe du monde 2026, Betclic poursuit sa prise de parole autour des supporters français. L’opérateur de paris sportifs et l’agence Buzzman viennent de dévoiler le deuxième volet de la campagne « Et toi, tu paries quoi si la France gagne ? ».

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Le principe reste le même : mettre en scène ces promesses parfois extravagantes lancées entre amis dans l’euphorie des grands matches. Sauf qu’ici, les Bleus ont gagné et les supporters doivent désormais assumer leurs engagements.

Dans le film publicitaire, un fan promène un coq en laisse après avoir juré d’en adopter un. Une mariée se présente à l’autel vêtue d’un maillot de l’équipe de France. Un autre exhibe un numéro 10 rasé dans les poils de son dos après avoir perdu son pari.

Adil Rami en campagne présidentielle

La campagne met également en scène Adil Rami, champion du monde 2018 et ambassadeur de Betclic. Fidèle à une promesse fictive, l’ancien défenseur se lance dans une campagne présidentielle et prend la direction de l’Élysée avec un slogan sans ambiguïté : « Rami Président ».

Déclinée en télévision, vidéo en ligne et affichage, cette nouvelle campagne s’inscrit dans la continuité de la plateforme créative développée par Betclic autour de la passion des supporters et de leurs paris les plus improbables.

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