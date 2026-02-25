Le COJOP Alpes Françaises 2030 a annoncé, ce mercredi 25 février, le départ de son directeur général Cyril Linette, alors que le comité entre dans une phase opérationnelle décisive.

Le COJOP Alpes Françaises 2030 a officialisé, mercredi, le départ de son directeur général, Cyril Linette, à l’issue du Bureau exécutif réuni le 22 février à Milan. Cette décision intervient alors que le comité d’organisation entre dans une nouvelle phase du projet, davantage tournée vers la livraison opérationnelle des Jeux.

Besoin de nouveauté dans la gouvernance

Dans son communiqué, le COJOP évoque « une volonté collective » de renouveler la gouvernance afin d’insuffler un nouvel élan à la préparation des Jeux d’hiver 2030. Arrivé en avril 2025, Cyril Linette avait piloté la structuration de l’organisation, constitué une équipe de direction et accompagné l’adoption du premier budget pluriannuel à l’automne dernier.

Les parties prenantes ont toutefois salué son travail et réaffirmé leur mobilisation totale pour la réussite des Jeux Olympiques et Paralympiques Alpes Françaises 2030.

Les équipes poursuivent notamment leur montée en compétence à travers le programme observateurs lors des Jeux de Milan-Cortina 2026, en attendant les prochaines étapes clés du projet, peut-on lire dans le communiqué.

