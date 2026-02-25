Fin mars 2026, Parions Sport en Ligne disparaîtra au profit d’Unibet. Une étape clé pour FDJ United, sous l’œil attentif du régulateur.

C’est un tournant majeur pour le marché français des paris en ligne. D’ici la fin mars 2026, Parions Sport en Ligne sera officiellement intégrée à Unibet, dans le cadre de la stratégie européenne de FDJ United, après le rachat du groupe Kindred pour 2,5 milliards d’euros.

Concrètement, tous les comptes joueurs migreront automatiquement vers Unibet.fr : soldes, paris en cours, identifiants et paramètres de jeu responsable seront conservés. Les utilisateurs possédant déjà un compte Unibet pourront même fusionner leurs profils. Une transition annoncée comme « sans couture », sous la supervision de Autorité nationale des jeux.

Grosse Annonce pour la Team Parieur, ParionsSport en Ligne devient UNIBET !!

Parions Sport Point de Vente résiste

Cette bascule répond aussi aux exigences de l’Autorité de la concurrence, qui impose une séparation stricte entre les activités sous monopole FDJ et les offres concurrentielles en ligne. Résultat : la marque Parions Sport en Ligne, trop liée à l’univers FDJ, disparaît au profit d’Unibet, plus lisible à l’international.

À noter que Parions Sport Point de Vente (dans les bureaux de tabac) n’est pas concerné. Pour FDJ United, l’objectif est clair : simplifier l’écosystème, renforcer Unibet en France et accélérer sa montée en puissance sur un marché désormais plus concentré… et plus compétitif.

