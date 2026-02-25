La championne britannique Emma Raducanu rejoint UNIQLO comme ambassadrice mondiale. Dès Indian Wells, elle portera les tenues LifeWear et s’impliquera dans des programmes jeunesse et communautaires.

La joueuse britannique Emma Raducanu ouvre un nouveau chapitre hors des courts. À compter de mars, la lauréate de l’US Open 2021 devient ambassadrice mondiale d’UNIQLO, mettant fin à plusieurs années de collaboration avec Nike.

La marque japonaise officialise un partenariat global qui débute dès le tournoi BNP Paribas Open d’Indian Wells 5 au 16 mars). Raducanu portera les tenues UNIQLO sur l’ensemble du circuit et participera activement à leur conception, avec un accent mis sur la performance et le confort, au cœur de la philosophie « LifeWear ».

Au-delà du textile, l’accord inclut un volet sociétal. La joueuse s’impliquera dans les programmes jeunesse d’UNIQLO, notamment le Next Generation Development Program, ainsi que dans les initiatives communautaires du groupe. Elle rejoint un cercle d’ambassadeurs déjà composé, entre autres, de Roger Federer et Kei Nishikori.

3,5 millions de dollars par an

Selon des estimations relayées par la presse spécialisée, ce contrat représenterait environ 3,5 millions de dollars annuels, illustrant la valeur marketing intacte de Raducanu malgré un parcours sportif récent plus irrégulier. Pour UNIQLO, l’enjeu est clair : renforcer sa crédibilité dans le tennis féminin mondial et toucher une audience plus jeune, internationale et lifestyle.

« UNIQLO et moi partageons de nombreuses valeurs », explique Raducanu, qui voit dans ce partenariat un moyen d’inspirer la nouvelle génération. Côté marque, Fast Retailing salue une athlète « audacieuse et déterminée », appelée à devenir l’un des visages majeurs de LifeWear à l’échelle globale.

