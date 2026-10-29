La Fédération française de tennis et Rolex poursuivent leur collaboration. L’horloger suisse conserve ses positions de partenaire premium à Roland-Garros et de partenaire titre du Rolex Paris Masters.

Rolex poursuit son engagement dans le tennis français. La Fédération française de tennis (FFT) a officialisé, mercredi 28 octobre, la prolongation de son partenariat avec l’horloger suisse, qui continuera d’accompagner Roland-Garros et le Rolex Paris Masters.

À Roland-Garros, Rolex conserve ses statuts de partenaire premium et de chronométreur officiel, occupés depuis 2019. La marque bénéficiera toujours d’une importante visibilité dans le stade et d’un dispositif d’hospitalités exclusif.

Horloger du Paris Masters depuis 2007

L’accord concerne également le Rolex Paris Masters, dont l’horloger est partenaire depuis 2007 et partenaire titre depuis 2017. Une reconduction qui intervient alors que le Masters 1000 parisien célèbre sa 40e édition, du 31 octobre au 8 novembre 2026, à la Plenitude Arena de Nanterre.

« Nous sommes particulièrement heureux de poursuivre cette aventure aux côtés de Rolex », a déclaré Stéphane Morel, directeur général de la FFT.

La durée du nouvel accord et ses conditions financières n’ont pas été dévoilées. Cette prolongation confirme néanmoins la place stratégique du tennis dans le portefeuille sponsoring de Rolex. Déjà partenaire des quatre tournois du Grand Chelem, la marque accompagne également plusieurs Masters 1000, l’ATP Tour et la WTA.

A lire aussi : Comment la LDLC Arena s’est transformée pour accueillir son premier ATP 250 ?