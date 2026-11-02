Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, Kimi Antonelli fait aussi le bonheur de ses partenaires. D’adidas à IWC, plusieurs marques ont salué le sacre du pilote Mercedes sur les réseaux sociaux.

Un titre historique qui fait aussi le bonheur de ses partenaires. Sacré champion du monde de Formule 1 à seulement 20 ans, dimanche au Mexique, Kimi Antonelli est devenu le plus jeune pilote à décrocher la couronne mondiale. Une consécration rapidement célébrée par plusieurs marques associées à Mercedes.

Sur Instagram, adidas a salué le nouveau champion avec un message enthousiaste : « YOUR NEW WORLD CHAMPION ». Même réaction chez Snapdragon, qui a mis en avant les performances du jeune Italien, tandis que l’horloger IWC lui a adressé ses félicitations. Mercedes a également publié une vidéo retraçant sa carrière.

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Le groupe Racing Force aux anges

Mais ce sacre possède une dimension particulière pour Racing Force, propriétaire des marques OMP et Bell Racing. La première fournit les équipements ignifugés de Mercedes dans le cadre de sa collaboration avec adidas Motorsport. La seconde accompagne Antonelli depuis ses débuts en monoplace, en 2022.

C’est la première fois que les deux marques remportent conjointement un titre mondial de F1 depuis leur réunion au sein du groupe en 2019.

Sur le plan financier, le pilote Mercedes pourrait toucher 20 millions d’euros de prime, selon les estimations de Business Book GP relayées par Sportune, en plus de son salaire annuel de 6 millions d’euros.

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