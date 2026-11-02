Pour sa 40e édition, le Rolex Paris Masters retrouve la Plenitude Arena du 31 octobre au 8 novembre. Partenaires, droits TV, dotation record et billetterie : les chiffres clés du tournoi parisien.

Pour sa 40e édition, le Rolex Paris Masters voit les choses en grand. Organisé par la Fédération française de tennis (FFT) du 31 octobre au 8 novembre 2026, le dernier Masters 1000 de la saison retrouve la Plenitude Arena, à Paris La Défense, pour la deuxième année consécutive. Tour d’horizon des enjeux économiques du rendez-vous parisien.

Rolex prolonge, quatre nouveaux partenaires arrivent

Quelques jours avant le tournoi, Rolex a renouvelé son partenariat avec la FFT. Chronométreur officiel depuis 2007 et partenaire titre depuis 2017, l’horloger suisse conserve une place centrale dans le dispositif commercial.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rolex Paris Masters (@rolexparismasters)

Quatre partenaires premium accompagnent également l’événement : Emirates, Lacoste, Lexus et Veolia. Au troisième niveau de sponsoring, quatre nouveaux noms font leur apparition : Dunlop, EQT, Purina Pro Plan et L’Équipe. Le tournoi compte désormais 13 partenaires officiels, parmi lesquels CGI, Eurosport, evian, Haier, Head ou Hertz.

Une dotation de 6,31 millions d’euros

Le prize money atteint 6.309.095 euros, soit une hausse de 2,9 % par rapport à 2025.

Le vainqueur empochera 974.370 euros, contre 532.120 euros pour le finaliste. Une qualification en demi-finales rapportera 290.960 euros, tandis qu’un joueur éliminé dès le premier tour percevra 25.220 euros.

Eurosport et France Télévisions à la diffusion

Eurosport diffusera l’intégralité du tournoi sur Eurosport 1 et HBO Max.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rolex Paris Masters (@rolexparismasters)

De son côté, France Télévisions proposera gratuitement un match quotidien jusqu’aux quarts de finale, sur France TV Sport ou France 4. Une demi-finale sera diffusée sur France 4, avant la finale sur France 3, dimanche 8 novembre.

En 2025, Eurosport 1 avait enregistré 2,7 millions de téléspectateurs cumulés, un record pour le tournoi.

Une billetterie repensée après un record d’affluence

Avec son court central de 17.500 places, contre 14.000 à Bercy, la Plenitude Arena avait permis d’accueillir 220.000 spectateurs en 2025, soit 25 % de plus qu’en 2024.

Cette année, une billetterie différenciée entre le central et le court n° 1 doit permettre de commercialiser davantage de places. Des billets à 19,86 euros sont également proposés pour certaines sessions, en hommage à la création du tournoi en 1986.

Enfin, le tennis fauteuil fera son retour du 6 au 8 novembre, avec des épreuves en simple et en double.

A lire aussi : Rolex prolonge son partenariat avec la FFT, Roland-Garros et le Rolex Paris Masters