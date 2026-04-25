La marque américaine relance sa plateforme « Thirsty For More » avec David Beckham. Une campagne mondiale qui mise sur les passions du quotidien et l’ADN lifestyle.

Pepsi poursuit sa collaboration historique avec David Beckham en lançant un nouveau chapitre de sa plateforme mondiale « Thirsty For More ». Déployée à l’international, cette campagne repose sur un message simple : encourager les fans à suivre leurs passions sans se soucier du regard des autres.

Dans le film principal, l’ancien international anglais incarne cet état d’esprit à travers des scènes du quotidien : sport entre amis, musique ou moments spontanés. Le slogan « If you love it, it’s never a waste » sert de fil rouge à l’activation.

Relation initiée il y a plus de 20 ans

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans une relation de long terme entre Pepsi et Beckham, initiée il y a plus de 20 ans.

« C’est toujours un plaisir de travailler avec Pepsi… nous avons produit beaucoup d’excellentes campagnes », souligne l’ex-joueur.

Au-delà du film, Pepsi prévoit un déploiement global avec des activations locales et digitales, notamment sur les réseaux sociaux. La marque continue ainsi de capitaliser sur des figures iconiques pour incarner son positionnement lifestyle.

En parallèle, Pepsi renforce aussi son ancrage football avec la plateforme « Pepsi Football Nation », réunissant plusieurs stars internationales comme Mohamed Salah, Vinicius Jr. ou Alexia Putellas.

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