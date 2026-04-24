Les Championnats du monde de cyclisme UCI 2027 en Haute-Savoie enregistrent l’arrivée d’un nouveau partenaire local majeur.

Le Crédit Agricole des Savoie rejoint les Championnats du monde de cyclisme UCI 2027 en tant que partenaire officiel. Une étape supplémentaire dans la structuration de cet événement, attendu du 24 août au 5 septembre 2027 en Haute-Savoie.

Acteur économique majeur du territoire, la banque entend accompagner un projet présenté comme le plus grand événement cycliste jamais organisé localement. Ce partenariat s’inscrit dans une logique d’ancrage territorial, avec une volonté de soutenir le rayonnement économique et sportif des Savoie.

🤝 @CA_Des_Savoie devient partenaire officiel des Championnats du Monde de Cyclisme UCI 2027 Haute-Savoie Mont-Blanc. Proximité, responsabilité, solidarité : des valeurs ancrées dans notre territoire, des valeurs qui nous unissent.#HauteSavoie2027 pic.twitter.com/qJOdUCzLBs — Haute-Savoie 2027 (@hautesavoie2027) April 24, 2026

288 titres mondiaux sur une quinzaine de sites

Déjà engagée dans le sport via le soutien aux pratiques amateurs et de haut niveau, la structure s’appuie notamment sur sa « Team Crédit Agricole des Savoie », qui regroupe plusieurs athlètes issus du territoire, dont le para-cycliste Florian Chapeau.

Côté organisation, cette arrivée vient renforcer la mobilisation des acteurs locaux autour des Mondiaux. L’événement réunira près de 15.000 athlètes issus de plus de 200 fédérations, pour 288 titres mondiaux répartis sur une quinzaine de sites.

Au-delà de la compétition, les organisateurs mettent en avant un projet axé sur l’héritage, avec des enjeux de développement du cyclisme, de tourisme et d’impact durable pour le territoire.

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