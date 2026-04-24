Pour la première fois, Roland-Garros ouvre ses coulisses dans une série documentaire immersive, entre joueurs, organisation et moments clés du tournoi. A voir sur la plateforme france.tv à partir du 13 mai.

Le tournoi de Roland-Garros se dévoile comme jamais. Avec la série documentaire « Entre les lignes », les caméras de France Télévisions s’installent au cœur de l’événement pour raconter à la fois ce qui se joue sur les courts et dans les coulisses.

Pendant trois semaines, le récit suit les principaux acteurs du tournoi : joueurs, arbitres, ramasseurs de balles et organisateurs. Une immersion inédite, notamment auprès de Amélie Mauresmo, directrice du tournoi, confrontée aux imprévus quotidiens d’un événement sous tension permanente.

🎾 @rolandgarros côté coulisses, comme vous ne l’avez jamais vu. Au coeur de l’édition 2025, pour la première fois, les caméras se sont invitées là où personne n’avait encore filmé. Découvrez la série-doc « Roland-Garros – Entre les lignes » le 13 mai sur https://t.co/PaFR6Ej5Lf. pic.twitter.com/K1m9zlEWfZ — France tv (@FranceTV) April 24, 2026



L’édition 2025 sert de fil rouge, marquée par les adieux de Rafael Nadal et une finale générationnelle entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. En parallèle, la série met en lumière la nouvelle génération française avec Arthur Fils et Loïs Boisson.

Au-delà du spectacle sportif, le documentaire explore des thématiques plus larges : pression du haut niveau, santé mentale, parité ou encore visibilité du tennis fauteuil, avec notamment Stéphane Houdet.

Dispositifs immersifs

Tournée avec plusieurs équipes sur site et des dispositifs immersifs, la série propose un accès inédit aux espaces habituellement fermés : vestiaires, réunions internes ou préparation des matchs.

Une plongée complète dans la mécanique d’un tournoi où chaque détail compte et où tout se joue, sur le terrain comme en dehors.

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