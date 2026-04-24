Le football pro français lance une opération symbolique ce week-end : en Ligue 1 et Ligue 2, les joueurs porteront le prénom de victimes de discriminations pour sensibiliser le public.

La Ligue de football professionnel déploie une nouvelle opération de sensibilisation contre les discriminations à l’occasion des 31e et 32e journées de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT. Particularité : les joueurs arboreront sur leur maillot le prénom d’une victime, en lieu et place de leur nom habituel.

Au total, 34 prénoms ont été sélectionnés en collaboration avec plusieurs associations, dont la Licra, Foot Ensemble et Her Game Too, à partir de témoignages réels. L’objectif est de donner un visage à des situations souvent invisibilisées et de rappeler que les discriminations – racistes, sexistes, homophobes ou antisémites – restent une réalité.

Ce week-end, l’ensemble des clubs de @Ligue1 et de @Ligue2BKT se mobilisent ensemble dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Sexisme, racisme, antisémitisme, homophobie, ces réalités existent et n’ont leur place ni dans le football, ni ailleurs ✊#1TEAM pic.twitter.com/9Ta6v2AQ87 — Ligue 1 McDonald’s (@Ligue1) April 24, 2026

Une campagne accompagnée par les diffuseurs

Le dispositif sera relayé par les clubs sur leurs réseaux sociaux, avec des contenus mettant en avant les histoires associées à chaque prénom. Côté diffusion, Ligue 1+ et beIN SPORTS accompagneront l’opération avec des prises de parole dédiées en marge des rencontres.

Cette initiative s’inscrit dans un plan plus large mené par la LFP depuis 2021. Plus de 150 ateliers de sensibilisation ont déjà été organisés dans les clubs professionnels, en lien avec plusieurs acteurs du secteur.

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