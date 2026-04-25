La marque française d’audio premium s’offre un visage issu de la Formule 1. Isack Hadjar devient le premier ambassadeur international de Devialet, dans un partenariat axé sur la performance et l’image.

Devialet passe la seconde sur le terrain du sport en annonçant Isack Hadjar comme premier ambassadeur international de son histoire. Le pilote français de Formule 1, membre de l’écurie Oracle Red Bull Racing, s’engage pour deux ans avec la marque tricolore spécialisée dans l’ingénierie acoustique.

Ce partenariat marque une nouvelle étape dans la stratégie de Devialet, qui cherche à incarner son positionnement premium à travers des figures de performance. « Isack incarne cette audace qui refuse les compromis », explique Jacques Demont, directeur général de la marque.

« Je vis des moments d’une physicalité extrême »

Au-delà de l’image, le pilote sera impliqué dans les lancements produits et des collections exclusives. L’objectif est clair : connecter l’univers du son à celui de la haute performance, en s’appuyant sur les sensations communes aux deux mondes.

Sur la piste, je vis des moments d’une physicalité extrême, et c’est exactement ce que je retrouve avec le son Devialet », confie Isack Hadjar.

Avec cette signature, Devialet continue de structurer son écosystème de partenariats, déjà actif dans l’industrie (Safran, Alpine) et la culture. Une manière d’élargir son audience tout en renforçant son image de marque technologique française à l’international.

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