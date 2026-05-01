L’Olympique de Marseille lance un univers immersif sur Roblox pour toucher une audience plus jeune et développer son image digitale.

L’Olympique de Marseille accélère sur le digital avec le lancement de « OM District » sur Roblox. Le club phocéen devient le premier en France à proposer une expérience immersive de cette ampleur sur la plateforme, qui revendique plus de 140 millions d’utilisateurs quotidiens.

Pensé comme un quartier virtuel, OM District recrée plusieurs lieux emblématiques de Marseille, du Vieux-Port à l’Orange Vélodrome. Les utilisateurs peuvent y explorer la ville, participer à des mini-jeux comme un parcours de parkour, ou encore personnaliser leur avatar avec des tenues aux couleurs du club.

! Première expérience virtuelle lancée par un club de football français sur , OM District invite les fans du monde entier à explorer un univers digital inspiré de Marseille et de l’́… pic.twitter.com/7qf7nSrC8w — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 29, 2026

Audience plus jeune et surtout internationale

Au-delà de l’aspect ludique, l’OM mise sur un levier stratégique : toucher une audience plus jeune et internationale, tout en développant un merchandising digital via des objets virtuels.

Conçu pour évoluer dans le temps, OM District devrait intégrer de nouvelles activations dès cet été, confirmant l’intérêt croissant des clubs pour les plateformes immersives.

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