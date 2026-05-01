Du bord de route aux villages traversés, Airbnb propose de suivre le Tour de France 2026 en immersion, au plus près des étapes et des territoires.

À une centaine de jours du départ du Tour de France 2026, Airbnb active son partenariat avec la Grande Boucle en misant sur l’expérience terrain. Pour sa deuxième année aux côtés de l’épreuve, la plateforme met en avant une sélection de logements situés au plus près des étapes, afin de vivre la course de manière immersive.

Le Tour s’élancera le 4 juillet depuis Barcelone avant de rallier Paris le 26 juillet, avec 3.333 km et 21 étapes à travers 29 départements. Des sites emblématiques comme l’Alpe d’Huez, Gavarnie-Gèdre ou le Plateau de Solaison jalonneront le parcours, qui devrait attirer entre 10 et 12 millions de spectateurs.

Prolonger l’expérience avec des activités locales

Dans ce contexte, Airbnb valorise une offre variée – gîtes, maisons de village, cabanes – permettant de combiner suivi sportif et découverte des territoires. L’idée : encourager les coureurs au bord de la route, puis prolonger l’expérience avec des activités locales.

Au-delà de l’hébergement, la plateforme s’inscrit dans une logique de promotion touristique des régions traversées, en cohérence avec son partenariat avec le Tour de France masculin et féminin jusqu’en 2027.

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