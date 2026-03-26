La superstar Stephen Curry est apparue avec des chaussures Decathlon lors d’un entretien, relançant les spéculations sur un potentiel partenariat.

Stephen Curry s’est affiché avec des chaussures Decathlon lors d’un entretien avec The Athletic, créant la surprise sur le marché des équipements sportifs. Le meneur des Golden State Warriors portait deux modèles différents aux pieds : une Canaveral 900 et une Fast 900.

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Cette apparition intervient dans un contexte particulier : Curry est actuellement libre de tout contrat concernant ses chaussures, après la fin de sa collaboration avec Under Armour en 2025. Depuis, il a été aperçu avec plusieurs marques, sans engagement officiel.

Le choix de Decathlon, acteur historiquement positionné sur un segment accessible, marque un contraste avec les grandes signatures habituelles du marché des sneakers. Il s’agit d’une visibilité rare pour la marque française, amplifiée par la notoriété mondiale du joueur.

Le vent en poupe pour les marques dites « alternatives »

À ce stade, aucune collaboration n’a été annoncée. Cette apparition peut relever d’un test produit ou d’un simple choix personnel. Mais elle alimente les spéculations autour d’un potentiel partenariat.

Dans un marché (ultra) dominé par quelques grands équipementiers, cette séquence illustre aussi l’ouverture de nouvelles opportunités pour des marques alternatives, capables de capter l’attention via des activations inattendues.

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