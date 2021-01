Deloitte Football Money League 2021 – Les revenus cumulés du TOP 20 en baisse d’1,1 milliard d’euros

Aujourd’hui, Deloitte publie son traditionnel « Football Money League » 2021. Une 24ème édition marquée évidemment par l’impact de la crise sanitaire et économique liée à la COVID-19 sur les finances des principaux clubs de football en Europe.

8,2 milliards d’euros de revenus cumulés pour le TOP 20 des clubs en 2019-2020

Avec l’annulation et/ou huis clos de matchs lors de la seconde moitié de la saison dernière, la très grande majorité des clubs de football professionnels ont vu leurs recettes diminuer.

Selon le dernier rapport de Deloitte, les 20 clubs qui ont généré le plus de revenus ont cumulé un total de 8,2 milliards d’euros lors de la saison 2019-2020, un chiffre qui est en recul de 12% par rapport au précédent rapport, soit -1,1 milliard d’euros. Dans le détail, ce sont les revenus commerciaux (sponsoring, merchandising) qui représentent la plus grosse part des revenus du TOP 20 avec 46%. Suivent les droits TV (39%) et les revenus matchday (15%).

Dans son rapport (PDF à consulter en intégralité ici), Deloitte pointe une baisse des droits TV de l’ordre de 937 millions d’euros cumulés pour les clubs du TOP 20, soit -23% de cette source de revenu. Un chiffre qui s’explique en parti par le fait qu’une partie des droits TV (UEFA Champions League et championnats nationaux) sera comptabilisée dans l’exercice 20-21 en raison du report de certaines compétitions. Les revenus matchday ont enregistré eux une baisse de 17% soit 257M€. En revanche, les revenus commerciaux des 20 clubs au plus gros chiffre d’affaires sont eux en légère augmentation, 3% (+105M€).

Autres faits :

L’Angleterre est le pays le plus représenté dans le Top 20 avec 7 clubs

La France place 2 clubs avec le Paris Saint-Germain (7ème) et l’Olympique Lyonnais (18ème)

Deux clubs du TOP 20 ont des revenus en hausse : FC Zenith et Everton

Deloitte Football Money League 2021 – TOP 20 des clubs qui ont généré le plus de revenus en 2019-2020

La suite du classement (21-30)