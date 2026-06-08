Les finales de Roland-Garros 2026 ont attiré moins de téléspectateurs qu’en 2025. L’absence de plusieurs têtes d’affiche a pesé sur les audiences.

Roland-Garros 2026 n’a pas reproduit les audiences record de l’édition précédente. Diffusée dimanche sur France 2, la finale masculine remportée par Alexander Zverev face à Flavio Cobolli a réuni en moyenne 3,57 millions de téléspectateurs, soit 33,5 % de part d’audience.

Un score honorable mais en net recul par rapport à 2025. La finale entre Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, devenue la plus longue de l’histoire du tournoi avec 5h29 de jeu, avait rassemblé 5,5 millions de téléspectateurs et 41,5 % de part d’audience.

Audience des précédentes finales masculines de #RolandGarros sur @Francetele : 2020 (Djokovic/NADAL) : 3,77M / 27,1% PDA

2021 (DJOKOVIC/Tsitsipas) : 4,43M / 36,4% PDA

2022 (NADAL/Ruud) : 4,61M / 39,4% PDA

2023 (DJOKOVIC/Ruud) : 4,36M / 37% PDA

2024 (ALCARAZ/Zverev) : 4,34M /… pic.twitter.com/N6hNPstD0I — Nicolas Malaboeuf (@NMalaboeuf) June 7, 2026

Un peu plus de 2 millions pour la finale femmes

La finale féminine a également perdu du terrain. Le sacre de Mirra Andreeva face à Maja Chwalinska a attiré 2,34 millions de téléspectateurs sur France 2, soit environ 800.000 de moins qu’un an plus tôt.

Cette baisse peut notamment s’expliquer par l’absence de plusieurs locomotives du circuit. Novak Djokovic et Jannik Sinner ont quitté le tournoi prématurément tandis que Carlos Alcaraz a déclaré forfait avant la quinzaine.

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