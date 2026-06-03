La NFL, Fanatics et la FFF dévoilent une collection de maillots en édition limitée mêlant les codes du football américain et ceux des Bleus.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, la NFL et Fanatics multiplient les passerelles avec le football. Les deux acteurs ont annoncé une collaboration avec la Fédération française de football, England Football et Football Australia autour d’une collection de maillots en édition limitée conçue par Nike.

L’idée : fusionner les codes du football américain et du football traditionnel dans une même tenue. Chaque modèle reprend la coupe caractéristique des maillots NFL, tout en intégrant les couleurs et les symboles des sélections nationales.

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Maillot vendu à 122 euros

Le modèle français arbore ainsi l’écusson de la FFF et les couleurs des Bleus. Il se distingue également par un clin d’œil historique : un motif représentant la couronne de la Statue de la Liberté et la date 1886, en référence au cadeau offert par la France aux États-Unis il y a 140 ans.

Commercialisée au prix de 122 euros, cette collection est disponible sur Fanatics, NFL Shop Europe et la boutique officielle de la FFF.

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