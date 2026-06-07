La Formule 1 fait escale dans les rues de la Principauté pour l’un des rendez-vous les plus emblématiques de la saison. Le Grand Prix de Monaco 2026 se dispute ce 7 juin, avec une course qui s’annonce spectaculaire sur le mythique circuit urbain de Monte-Carlo.

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Grand Prix de Monaco 2026 : programme TV complet

Vendredi 5 juin 2026

Essais Libres 1 : 13h30 sur CANAL+ SPORT

Essais Libres 2 : 17h00 sur CANAL+ SPORT

Samedi 6 juin 2026

Essais Libres 3 : 12h30 sur CANAL+ SPORT

Qualifications : 15h30 sur CANAL+

Dimanche 7 juin 2026

La Grille : 13h50 sur CANAL+ SPORT 360

Grand Prix de Monaco : 14h45 sur CANAL+

Le Podium : 16h45 sur CANAL+

Formula One : 17h00 sur CANAL+















Le Grand Prix le plus prestigieux de la saison

Le Grand Prix de Monaco occupe une place à part dans l’histoire de la Formule 1. Disputée dans les rues étroites de Monte-Carlo, l’épreuve monégasque est considérée comme l’une des plus prestigieuses du calendrier aux côtés des 24 Heures du Mans et des 500 Miles d’Indianapolis.

Sur ce tracé où les dépassements sont particulièrement difficiles, les qualifications du samedi jouent souvent un rôle déterminant dans la course à la victoire. Les pilotes devront faire preuve de précision au millimètre entre les rails pour espérer inscrire leur nom au palmarès de cette épreuve mythique.

Comment regarder le Grand Prix de Monaco en streaming ?

L’intégralité du week-end sera également disponible en streaming sur myCANAL.

Les abonnés pourront suivre les essais libres, les qualifications et la course en direct sur smartphone, tablette, ordinateur ou télévision connectée. Les programmes seront également disponibles en replay après leur diffusion.

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Récapitulatif : Grand Prix de Monaco 2026

Événement Grand Prix de Monaco 2026 Date de la course Dimanche 7 juin 2026 Heure du départ 14h45 Diffusion TV CANAL+ Streaming myCANAL Offre 50 euros offerts

Comme chaque année, le Grand Prix de Monaco s’annonce comme l’un des moments forts du championnat du monde de Formule 1. Entre les qualifications décisives du samedi et la course du dimanche dans les rues de Monte-Carlo, le spectacle promet d’être au rendez-vous.

Rendez-vous du ce 7 juin 2026 sur les chaînes CANAL+ et en streaming sur myCANAL pour suivre l’intégralité du week-end monégasque.