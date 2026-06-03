La première édition du SportGen Summit a réuni 1 432 participants à Paris. Deux jours d’échanges consacrés aux grandes transformations de l’économie du sport.

Baptême du feu réussi pour le SportGen Summit. Organisé les 27 et 28 mai au Pavillon Gabriel à Paris, ce nouveau rendez-vous de l’économie du sport a réuni 1 432 participants issus des univers du sport, de l’investissement, des médias et de l’entrepreneuriat.

Fondé par Aurélien Linÿer et Paul Perrin, l’événement a généré plus de 1 000 rendez-vous d’affaires grâce à son application de networking dédiée. Pendant deux jours, 53 conférences et prises de parole se sont succédé autour des grands enjeux qui façonnent aujourd’hui l’industrie du sport.

Les discussions ont notamment porté sur l’arrivée de nouveaux capitaux dans le secteur, le développement du sport féminin, l’impact de l’intelligence artificielle, les mutations du sponsoring ou encore la place de la France dans l’écosystème sportif européen.

Grospiron, Mouratoglou, Thiem… du beau monde sur scène

Parmi les intervenants figuraient notamment Amélie Oudéa-Castéra, présidente du CNOSF, Edgar Grospiron pour les Jeux olympiques d’hiver 2030, Richard Heaselgrave (PSG), Romy Gai (FIFA), Patrick Mouratoglou, Caroline Garcia, Dominic Thiem ou encore Eno Polo, CEO de l’ATP Tour.

En marge des conférences, la compétition de startups « The Draft » a récompensé Playback, lauréat d’une finale jugée par des représentants du PSG, de BNP Paribas, d’AWS et de SportsTechX.

Avec cette première édition réussie, les organisateurs affichent leur ambition : faire de Paris un rendez-vous incontournable du sport business européen.

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