Deuxième étape du « Sunshine Double » après Indian Wells, le Masters 1000 de Miami revient du 17 au 29 mars 2026 avec les plus grandes stars du circuit… mais sans Novak Djokovic, contraint à l’abandon.

Après Indian Wells, les circuits ATP et WTA enchaînent avec l’autre grand rendez-vous du mois de mars : le Miami Open. Disputé sur dur au Hard Rock Stadium, le tournoi se tiendra du 17 au 29 mars 2026 et constitue le deuxième volet du célèbre « Sunshine Double ».

Classé ATP Masters 1000 et WTA 1000, le tournoi floridien réunit chaque année les meilleurs joueurs et joueuses du circuit mondial.

Une diffusion partagée en France

En France, la diffusion dépend des circuits. Le tournoi masculin sera retransmis sur Eurosport, tandis que la diffusion internationale est assurée par Tennis TV.

Côté féminin, les rencontres seront diffusées sur beIN Sports, avec une diffusion internationale via WTA TV. Les sessions démarreront généralement vers 16 heures (heure française) durant la première semaine.

Un plateau prestigieux… sans Djokovic

L’édition 2026 devait accueillir plusieurs têtes d’affiche du circuit comme Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev ou encore Felix Auger-Aliassime. Mais Novak Djokovic, six fois vainqueur du tournoi, a finalement déclaré forfait, privant l’épreuve de l’un de ses plus grands champions.

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Le tournoi est dirigé par l’ancien joueur américain James Blake. Côté français, la wild-card attribuée au jeune Moïse Kouame, 17 ans, permettra de voir l’espoir tricolore disputer son premier Masters 1000.

Chez les femmes, les favorites annoncées sont notamment Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff et Elena Rybakina.

Une dotation de plus d’un million pour les vainqueurs

Le Miami Open propose une dotation identique pour les circuits ATP et WTA. Le vainqueur et la vainqueure repartiront avec 1 151 380 dollars et 1000 points au classement mondial. Le finaliste touchera 612 340 dollars, tandis qu’une place en demi-finale rapportera 340 190 dollars.

De nombreux partenaires

Le tournoi peut compter sur un large portefeuille de sponsors. La banque brésilienne Itaú Private Bank est partenaire titre de l’événement.

Parmi les partenaires principaux figurent notamment le fonds souverain saoudien Public Investment Fund, l’équipementier Lacoste, la compagnie aérienne Emirates, le constructeur Cadillac, la bière Stella Artois ou encore la marque de pneumatiques Pirelli.

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Au total, plusieurs dizaines de partenaires commerciaux accompagnent le tournoi floridien, confirmant son statut d’événement majeur du calendrier tennis.

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