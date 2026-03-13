Trophées Sporsora 2026 : Alpine, GP Explorer, Fédération française de tennis… découvrez les lauréats

La 22e édition des Trophées Sporsora, qui récompensent les meilleures initiatives de communication et de marketing dans le sport, s’est tenue mercredi 11 mars à l’Adidas Arena, à Paris. L’événement met en lumière les campagnes et dispositifs les plus innovants portés par les acteurs du sport.

L’édition 2026 a rendu son verdict. Les Trophées Sporsora 2026 ont été remis ce mercredi 11 mars à l’Adidas Arena, dans le XVIIIᵉ arrondissement de Paris. La cérémonie distingue chaque année les campagnes, opérations et activations de marketing sportif les plus marquantes.

« Vous formez une chaîne de valeur qui fait du sport un moteur économique majeur pour notre nation et un levier d’impact social important », a déclaré la ministre des Sports, Marina Ferrari, en ouverture de la soirée.

Les acteurs du sport business ont été récompensés pour leurs initiatives de communication et leurs dispositifs innovants. Dans chacune des sept catégories, trois dossiers avaient été retenus par le jury, présidé cette année par Andreea Koenig, présidente du RC Lens Féminin et vice-présidente de la Ligue féminine de football professionnel.

Rendez-vous incontournable du sport business français depuis plus de vingt ans, l’événement a notamment mis en avant le sportainment, cette hybridation entre sport et divertissement devenue centrale dans les stratégies des marques et des organisateurs.

Voici les lauréats des Trophées Sporsora 2026 :

Trophée de la Stratégie marketing d’un détenteur de droit : Fédération Française de Tennis avec « Vibrons plus grand » au Rolex Paris Masters à la Défense Arena

Pour lancer la soirée, le Trophée de la Stratégie marketing d’un détenteur de droit a été remis. La Fédération Française de Tennis a remporté ce premier prix avec sa stratégie « Vibrons plus grand » pour le Rolex Paris Masters à la Défense Arena, après son déménagement.

« On a eu presque 50 000 spectateurs de plus (qu’à Bercy les années précédentes). C’était un vrai pari. » « On a livré un show, une énergie. Les gens ont envie de revenir et cela augmente notre notoriété à l’international. »

Trophée de l’Innovation : Equip Sport, le sport en accès libre partout

Equip Sport, entreprise qui développe des stations connectées d’équipements sportifs en libre-service installées en extérieur et reliées à une application, a reçu le Trophée de l’innovation. Installées dans l’espace public, elles permettent d’emprunter du matériel sportif et de faciliter la pratique. Avec comme slogan une pratique du sport « N’importe quel sport, n’importe quand, n’importe où ».

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Lancé comme héritage des Jeux de Paris 2024, le dispositif existe déjà dans plusieurs villes en France et bientôt outre-Atlantique, a annoncé l’entreprise.

« Le sport est libéré grâce à Equip Sport. On ne fait pas de marketing, on ne pousse pas les gens à faire du sport. Mais ce qu’on voit, c’est qu’une fois qu’on met des équipements à disposition, le sport devient spontané. »

Trophée de l’Activation média : Uber Eats (avec Fuse France) pour sa campagne avec la FFF et Fred Livraison

Vous avez peut-être vu ce nom, Fred Livraison… sur la liste des joueurs sélectionnés pour l’équipe de France. Pour officialiser leur prolongation de contrat jusqu’en 2028, Uber Eats et la Fédération Française de Football avaient créé le buzz. Fred Livraison, égérie comique de l’entreprise de livraison à domicile, avait notamment essayé de s’infiltrer à Clairefontaine.

Pour cette campagne, qui a généré 73 millions d’impressions, ils remportent le Trophée de l’activation média 2026.

« On s’était donné comme objectif que ce soit un peu plus qu’une annonce de partenariat classique. Ce personnage de Fred Livraison nous a fait vivre pas mal d’aventures depuis qu’on l’a créé. Il représente bien ce qu’on est : drôle, sans prétention. »

Trophée de l’Activation 360° : Red Star FC, pour « Banlieues Chéries »

Le club de Saint-Ouen-sur-Seine, qui évolue cette saison en Ligue 2 BKT, s’est associé à l’exposition « Banlieues Chéries », présentée au Palais de la Porte Dorée. A l’occasion du match Red Star / Clermont, le 25 avril 2025 au Stade Bauer, le club a porté un maillot événementiel floqué « Banlieues Chéries ». Une initiative qui visait à lutter contre les clichés autour des banlieues et qui lui a permis de remporter le trophée de l’Activation 360°.

« C’est une opération qui nous tenait à cœur. On est fier de représenter la banlieue. La culture a toujours été dans l’ADN de notre club. »

Trophée de l’Engagement responsable : Matmut, pour « Changer de regard sur la trisomie 21 »

Mené avec le club de hockey sur glace Rouen Hockey Élite 76, ce programme vise à promouvoir l’inclusion et la pratique sportive des personnes porteuses de trisomie 21. Tout au long de la saison, des actions de sensibilisation ont été organisées autour des matchs, avec comme symbole un maillot d’échauffement dédié. L’opération a notamment mobilisé 6 500 spectateurs.

« C’est un très beau prix. On voulait montrer que le handicap était une différence comme une autre. Cette action transpire d’émotion, de sens et d’engagement. »

Trophée de l’Activation événementielle : Alpine, pour « Alpine Paris Court »

Du 11 au 14 septembre 2025, Alpine a installé un court de padel éphémère sur la Place Vendôme, à Paris. L’opération a réuni plus de 160 joueurs. Alpine a pu compter sur le soutien de deux ambassadeurs de luxe : Zinédine Zidane et Pierre Gasly. L’événement a généré 70 retombées presse, 106 millions de visiteurs uniques et plus 500 000 likes sur les réseaux sociaux.

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« Les émotions qu’on a vécues sur le terrain de padel, l’intelligence artificielle serait incapable de les procurer. »

Trophée du Sponsor de l’année : MAIF, pour « MAIF renouvelle le sponsoring sportif »

Cette avant-dernière récompense de la soirée, votée en direct par les participants, a salué l’engagement de la MAIF qui a intégré des objectifs écologiques dans ses partenariats sportifs. L’assureur a renouvelé plusieurs accords avec des fédérations et conditionné une partie de ses financements au respect d’engagements écologiques.

« On mesure tous les effets du dérèglement climatique sur nos terrains de jeu. Il faut être capable d’adresser un nouveau récit à la société et le sport est un levier très puissant pour le faire. »

Trophée du Prix spécial sportainment : GP Explorer, pour « The Last Race »

Huitième et dernier trophée de la soirée : le prix spécial du sportainment, décerné à « The Last Race », troisième édition du GP Explorer. Cette course automobile, organisée par Squeezie et disputée au Mans entre créateurs de contenu, a rassemblé 200 000 spectateurs sur trois jours et été suivie par 1,22 million de téléspectateurs sur France 2.