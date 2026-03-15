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Six Nations : 8 millions de personnes devant le Crunch, le XV de France confirme son carton à la télé

ParThibaut Dalegre
15 mars 2026
Capture d'écran Instagram/@Francerugby

Le succès du XV de France contre l’Angleterre lors du Crunch a rassemblé 8 millions de téléspectateurs sur France 2, confirmant la puissance médiatique des Bleus pendant le Tournoi des Six Nations.

Le XV de France confirme son statut de locomotive audiovisuelle du rugby. La victoire des Bleus face à l’Angleterre rugby union team (48-46), samedi soir lors du Crunch décisif du Tournoi des Six Nations, a réuni 8 millions de téléspectateurs en moyenne sur France Télévisions, soit 42,5 % de part d’audience.

Selon les données de Médiamétrie, la rencontre a même atteint un pic à 9,5 millions de téléspectateurs au moment de la pénalité de la gagne de Thomas Ramos et du sacre des Bleus, vainqueurs du Tournoi pour la deuxième année consécutive.

 

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Plus de 35 millions de téléspectateurs au global

Cette affiche conclut un Tournoi particulièrement performant en termes d’audience. Au total, les cinq matchs du XV de France ont cumulé 35,5 millions de téléspectateurs sur l’ensemble de la compétition.

Dans le détail, la victoire inaugurale contre l’Irlande a attiré 7,2 millions de téléspectateurs, un score identique pour le déplacement au pays de Galles. Le succès contre l’Italie a réuni 7,5 millions de personnes, tandis que la rencontre en Écosse a été suivie par 5,6 millions de téléspectateurs.

Avec ces chiffres, le XV de France confirme une nouvelle fois sa puissance d’attraction télévisuelle, dans un contexte où le Tournoi reste l’un des événements sportifs les plus fédérateurs du PAF.

Malgré le partage des droits entre France Télévisions et TF1 cette année, les matchs des Bleus continuent de s’imposer comme des rendez-vous incontournables pour le public.

A lire aussi : Tournoi des Six Nations : combien va empocher le XV de France grâce à sa victoire

ParThibaut Dalegre
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